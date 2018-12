NIBC met beleggers-cadeau naar Londen

NIBC keerde in maart terug naar de beurs. Hiervoor bent u beiden op roadshow geweest. Waarom nu al een capital markets day?

De Wilt: „Het is een capital markets update, geen dag. Wij kondigen geen aanscherpingen van ons beleid of strategische wijzingen aan, maar willen meer terugblikken op de afgelopen acht maanden aan de beurs. En wat vooruitkijken. NIBC heeft onder beursgenoteerde banken een wat ander businessmodel. Wij hebben namelijk geen betalingsverkeer. Dat is redelijk uniek in Europa. Steeds meer investeerders begrijpen en waarderen dit. En wat wij doen.”

Wat heeft een beursnotering NIBC inmiddels gebracht?

De Wilt: „Meer zichtbaarheid in de markt. Klanten vinden het ook leuk dat hun bank beursgenoteerd is. Maar ondertussen zijn de wittebroodsweken voorbij. Wij zijn gewoon weer aan het werk. Dat zie je ook in onze cijfers.”

Waarom organiseerde u onlangs een speciale dag voor particuliere beleggers?

De Wilt: „Bij de beursgang zijn veel particulieren ingestapt. Dit is toch een aparte doelgroep. Omdat wij graag in contact willen blijven met al onze investeerders, hebben wij hen op kantoor uitgenodigd. Zij waren benieuwd hoe het gaat. NIBC maakt geen kwartaalcijfers bekend. Daarom was dit een mooi moment om tussentijds te delen waar de bank staat. Het komt mooi samen met aankondiging van vandaag van een tweede interim-dividend, van 25 cent per aandeel.”

Tweede interim-dividend omdat NIBC goed geboerd heeft met enkele investeringen?

Dijkhuizen: „Dat klopt. Wij hebben een aantal goede transacties gedaan, van onder meer Cyclomedia en SportCity. Die transacties zijn nu afgewikkeld. De cash is binnen. In de prospectus hebben wij ook de transactie aangekondigd van NEIF, ons European Infrastructure Fund. Dat is eind oktober gedaan. In het derde kwartaal van dit jaar zijn onze investeringsinkomsten met €35 miljoen gestegen.”

Welke overnames wil NIBC zelf nog doen?

De Wilt: „Onze winstgevendheid geeft ruimte om te kijken naar groei van de balans of overnames. Als we niets kopen, dan gaat een deel naar de aandeelhouder. Zoals nu. Voor overnames kijken wij naar de geografie waar wij nu actief zijn: Noordwest-Europa en het liefst dicht in de buurt. Maar daar zijn wij erg prudent in. Wij hebben altijd gezegd: jaarlijkse groei met de economie mee. Dat is 2 tot 3% per jaar, geen 80 tot 90%. Zoiets is niet gezond. Dat zie je dit jaar met de de zaken- en de hypotheekbank: een keurige groei van 3 tot 4%.”

Het aandeel NIBC zit sinds de beursgang onder de introductiekoers van €8,75. Baart u dit zorgen?

De Wilt: „Natuurlijk kijken wij af en toe naar de beurskoers. Maar alle aandelen van banken zitten lager, niet alleen in Nederland. Relatief doen wij het best goed. Wij zakken ook niet verder terug. Achteraf ben ik erg blij dat wij in maart naar de beurs zijn gegaan. De markt is sindsdien erg veranderd. Daarna is het een hele tijd stil geweest met beursgangen.”