Simpele test toont type infectie aan

Bacteriële infecties zijn goed te behandelen met antibiotica. Het geneesmiddel wordt echter vaak ten onrechte voorgeschreven bij andere infecties met het gevaar dat bacteriën resistent worden. „Dat is een groot probleem”, benadrukt Breedveld. „Het is daarom heel belangrijk dat er een eenvoudige, accurate test komt die aangeeft of er wel of geen sprake is van een bacteriële infectie.”

Samen met drie medestudenten van de Universiteit Leiden is Breedveld de uitdaging aangegaan zo’n test te ontwikkelen. „Ons lichaam weet zelf heel goed door welk type infectie het geplaagd wordt. Door biomarkers op te sporen in witte bloedcellen, kan ook een simpele test dit aangeven.”

Breedveld geeft toe dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. „Bloed is heel complex. Naast wetenschappelijk is het bovendien ook logistiek een uitdaging. Bloed moet binnen twee uur nadat het is afgenomen onderzocht worden in een lab.“

Zoektocht

Komende herfst begint de zoektocht. „We gaan bloed afnemen van grieppatiënten die antibiotica komen halen.” Breedveld verwacht drie maanden nodig te hebben om de juiste biomarker te vinden. Daarna volgt een grotere studie. Over drie jaar moet de test gereed zijn voor verkoop aan huisartsen.

De ondernemers verwachten dat de wegwerptest die 100% uitsluitsel moet geven bij de start circa €8 gaat kosten. „In eerste instantie richten we ons op de Nederlandse markt. In de tweede fase willen we richting België en Frankrijk waar het probleem van foutief voorgeschreven antibiotica veel groter is. Als op grotere schaal geproduceerd kan worden, zal de test ook voor de derde wereld beschikbaar worden. Voor onze test heb je in tegenstelling tot alternatieven van bijvoorbeeld Philips, namelijk geen elektriciteit nodig.”