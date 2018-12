Analyse: Snelheidsrace tussen KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile

Ⓒ DIJKSTRA BV

De grote spelers op de telecommarkt nemen posities in voor een nieuwe snelheidsrace. VodafoneZiggo kondigde onlangs aan zijn kabelnetwerk geschikt te maken voor internetsnelheden van één gigabit en meer per seconde. KPN zet de schop weer in de grond om het glasvezelnetwerk uit te breiden, waarmee het op veel meer plaatsen in gigabitsnelheden over zijn verbindingen wil gaan jagen. De behoefte aan steeds hogere internetsnelheden moet zo voor de komende decennia geborgd zijn.