Fed sorteert voor op renteverhoging

Economen houden al langere tijd rekening met een renteverhoging in december. Waar de centrale bank het in eerdere verklaringen steeds had over ,,verdere stapsgewijze renteverhogingen'' moet die term worden aangepast, vinden de Amerikaanse centrale bankiers. De Fed zou na de aankomende renteverhoging dan een flexibeler beleid kunnen gaan voeren. Dat komt overeen met opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell die eerder deze week zei dat de rente bijna op een ,,neutraal niveau'' is.

De beleidsmakers verwachten dat de Amerikaanse economie op korte termijn nog stevig blijft aantrekken, maar zien ook risico's. Zo steken bedrijven zich steeds dieper in de schulden en hebben banken minder strenge richtlijnen voor het uitlenen van geld. De Fed wil banken blijven steunen met ruime leenmogelijkheden om te voorkomen dat de beschikbaarheid van krediet afneemt. Dat zou het bedrijfsleven kunnen schaden.