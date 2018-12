’Air France haalt prijsvechter Joon uit de lucht’

De stap om met Joon te stoppen is niet verrassend. Het is het vehikel van de vorige topman Jean-Marc Janaillac, die in mei vertrok na een personeelsraadpleging.

Joon is pas sinds een jaar in de lucht en vliegt vanaf Parijs. De nieuwe luchtvaartmaatschappij had een iets goedkopere cao dan Air France, maar was niet goedkoop genoeg om qua kosten het verschil te maken. Omdat Air France op ruim 30% van de verre bestemmingen verlies draait, moest Joon op een aantal van deze routes ingezet worden. Joon vliegt vanaf Parijs naar onder meer vrijetijdsbestemmingen als Kaapstad, Fortaleza en de Seychellen, maar ook in Europa naar Berlijn en Barcelona. Uit een intern memo bleek een jaarlijkse besparing van slechts €40 miljoen op het ’lage kosten’-project. Tot nu toe maakte Joon geen winst, ceo Jean-Michel Mathieu zei eerder dit jaar tegen De Telegraaf dat hij in 2018 ‘break-even’ zou draaien. Air France wordt op Parijs dwars gezeten door onder meer Norwegian en Level, echte prijsvechters op verre afstanden, die goedkoper opereren dan Joon.

Smith zou van plan zijn om de ruim 550 werknemers van Joon grotendeels bij Air France onder te brengen.