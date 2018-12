WTO staat op springen

Xi (l) en Trump konden bij een staatsbezoek in 2017 nog prima door één deur. Ⓒ Foto AFP

In aanloop naar de G20 rollen China en de VS vechtend over de grond. Inzet is niet alleen de handelsruzie tussen de twee economische grootmachten, maar ook hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Trump dreigt zelfs uit de WTO te stappen.