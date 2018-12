Medewerkers ArcelorMittal VS akkoord met cao

United Steelworkers vertegenwoordigt zo'n 15.000 medewerkers van ArcelorMittal. Die werken bij veertien vestigingen in de staten Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania en West Virginia.

De bond en het in Amsterdam genoteerde bedrijf bereikten begin deze maand een akkoord. Het Amerikaanse personeel van ArcelorMittal had in september gedreigd met acties als de arbeidsvoorwaarden om hun eis voor betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten.