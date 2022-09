Premium Het beste van De Telegraaf

Neuzen in rekeningen van vrienden kost bankier zijn baan

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

De bankier kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en logde meerdere keren in bij de bankrekening van drie bekenden. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images/Westend61

Amsterdam - Wie zou er niet willen weten wat zijn baas, collega’s of vrienden allemaal met hun geld doen? Omdat het verleidelijk is om even te spieken bij de bankrekening van bekenden, moeten bankiers een eed afleggen en wordt het hen uitdrukkelijk verboden om de bankzaken van bekenden af te handelen. Een bankier die toch zat te neuzen in de transacties van drie vrienden, wordt daarom zonder vergoedingen de laan uit gestuurd, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Almere.