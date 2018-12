Nieuwbouwhuis donker en koud

Dat je huis klaar is, wil nog niet zeggen dat je erin kunt. Tenzij het verstoken zijn van gas en elektra geen probleem is. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Bijna de helft van de nieuwbouwwoningen in ons land is niet binnen 18 weken aangesloten op elektra en gas. Tienduizenden huizenkopers zitten daardoor weken in de kou en duisternis, of moeten de oplevering uitstellen of weigeren. Toezichthouder ACM maakt zich ’grote zorgen’ en eist maatregelen van de verantwoordelijke netwerkbedrijven.