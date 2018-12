Lege schoen door bezorgchaos

De stroom pakketjes groeit al een tijd tussen de 20% en 30% per jaar. Op de klachtenwebsite van de Consumentenbond waren de pakketbedrijven gisteren goed voor de top twee. Bovenaan stond PostNL, gevolgd door DHL, samen goed voor meer dan 200 klachten.

„In de afgelopen dagen is gebleken dat de hoeveelheid pakketten nog groter was dan verwacht en deze hele week krijgt PostNL nog Black Friday-bestellingen binnen”, zegt een woordvoerder van PostNL. „Dat veroorzaakt helaas wat vertraging, waardoor een deel van de pakketten er langer dan de gebruikelijke dag over doet.” Het postbedrijf kan niet zeggen hoe groot de pakketjesberg is die nog bezorgd moet worden.

PostNL is de grootste pakketbezorger in Nederland, daarna volgen DHL en DPD. De laatste twee zeggen weinig problemen te ondervinden, maar dat het ’alle hens aan de dek is’. PostNL heeft de consument onder meer via spotjes gewezen op de noodzaak om tijdig te bestellen. Zowel PostNL als bol.com waarschuwt klanten op de website voor de langere levertijden.

Morgen in huis

„Wij doen een melding in onze winkel dat door enorme drukte een pakketje een dag langer onderweg kan zijn dan men van ons gewend is. Dit is relevant voor klanten die voor de bezorgoptie ’vandaag besteld, morgen in huis’ kiezen. We vinden het belangrijk om onze klanten zo goed mogelijk te informeren, zodat zij weten waar ze aan toe zijn”, zegt een woordvoerder van bol.com, dat dit jaar 20 miljoen cadeautjes de deur uit doet.

Op Twitter blijkt dat veel klanten twee tot drie dagen op hun pakketje zitten te wachten, met uitschieters tot een week. „Hallo PostNL, ik wacht nog steeds op de Sinterklaaslevering van dinsdag”, meldde Martin Kanon gisteren.

Kleinere ondernemers staan echter in de kou door de grote drukte bij PostNL. „Bol.com krijgt voorrang, want PostNL heeft geen zin in schadeclaims”, zegt ondernemer Richard de Leeuw van diervoederbedrijf de Welpenhoeve. „Ze hebben een achterstand met verwerking van pakketten, onder meer door personeelsgebrek en gebrekkige communicatie tussen de werkvloer en de top.”

25.000 pakketjes

Hij is al zeven jaar klant bij PostNL, maar werd dinsdag gebeld dat zijn zendingen niet opgehaald zouden worden. Tot zijn verbazing stond de vrachtwagen ’s avonds wel voor de deur, maar voor zijn pakketjes had hij al ander transport geregeld omdat hij zijn klanten niet wil verliezen. „Er zijn woensdag 25.000 pakketjes blijven liggen in het depot van Hengelo, ik heb geen idee waarom.” De wachttijd voor het lossen liep deze week bij sommige depots uren op, aldus insiders.

„Het is een chaos, er staan nog 1000 pakketjes van ons in het depot die al lang bezorgd hadden moeten zijn”, aldus een ander bedrijf dat niet met de naam in de krant wil. PostNL bevestigt dat op een aantal depots een aantal pakketten ’een extra nachtje’ heeft doorgebracht. „We hebben deze bijzondere situatie overlegd met de klanten.”

Postbezorgers

„De postbezorgers komen er momenteel ook in om”, zegt FNV-bestuurder Ger Delij. Hij legt een verband met een nieuwe manier van werken van PostNL, waarbij het personeel breed wordt ingezet, tot het kantoorpersoneel aan toe. „Door de nieuwe werkwijze moeten ze niet alleen brieven maar bijvoorbeeld ook pakketjes ter grootte van schoenendozen meenemen, terwijl ze daarvoor niet worden betaald.” Vandaag heeft de vakbond nog een overleg met PostNL over meer loon. Mochten ze er niet uitkomen, dan volgen vanaf morgen prikacties.

Pakketbezorgers PostNL en DHL proberen klanten naar de afhaalpunten te krijgen, maar ook daar worden soms zendingen geweigerd omdat er simpelweg geen plaats meer is in de winkel. Dat leidt tot zoekgeraakte pakketjes, zo blijkt op Twitter. DPD blijft bezorgen aan huis.

„We bieden consumenten de keuze. Het ligt aan de afspraken met de webshop welke tarieven hiervoor worden gerekend. Als de klant niet thuis is, bieden we het nog een keer aan”, zegt transportmanager Aggie Stevens van DPD.

Sinterklaas

Dit weekend is er weer sprake van een bezorgpiek in verband met Sinterklaas. Zowel PostNL als bol.com zegt dat hun wekenlange voorbereiding veel problemen kan wegnemen, maar dat er soms sprake is van overmacht.

Zaak is om ook het weerbericht in de gaten te houden. Zo zegt Bol.com: „Zo hadden we vorige week een grote file op de A2 en toen hebben we de klanten meteen duidelijk gemaakt dat er enige vertraging was.”