Kopers nieuwbouwhuis letterlijk in de kou

Bijna de helft van de aanvragen voor aansluiting op elektriciteit en gas wordt namelijk niet binnen 18 weken geregeld, zo bevestigen gezaghebbende bronnen naar aanleiding van recent onderzoek.

Huizenkopers kunnen daardoor pas later verhuizen, moeten soms tijdelijk woonruimte zoeken, of zitten letterlijk in kou en duisternis.

Netwerkbedrijven erkennen de problemen en wijzen vooral naar een tekort aan installateurs.

Ook zouden bouwbedrijven, die momenteel als een razende aan het bouwen zijn, vaak te laat of juist veel te vroeg aanvragen indienen voor aansluitingen bij de netwerkbedrijven.

Toezichthouder ACM luidt de noodklok. De toezichthouder ziet af van boetes, maar eist wel dat netwerkbedrijven creatief te werk gaan om het personeelsbestand aan te vullen.

Dat leidt al tot initiatieven om statushouders en zij-instromers om te scholen.

