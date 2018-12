Eigenaar Tony’s Chocolonely lonkt naar multinational

Directeur en eigenaar Henk Jan Beltman stelt dat het bedrijf zo meer kans heeft misstanden in de cacaoteelt aan te pakken, zegt hij in het FD. Tony’s Chocolonely is oorspronkelijk opgericht om illegale kinderarbeid in de cacaopluk uit te bannen.

Volgens Beltman werken ook bij de grote producenten mensen die de misstanden in de chocolademarkt willen aanpakken. Hij denkt dan „aan grote clubs als Nestlé, Mars of Mondelez die Tony’s internationaal kunnen uitrollen.”

Ook zegt hij te twijfelen of hij nog de juiste persoon is om het bedrijf te leiden. „Het wordt steeds meer een takenpakket voor een manager.”