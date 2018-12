'Beurshandel in teken G20-top'

Op het rentevlak bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve dat de Amerikaanse rente waarschijnlijk binnenkort weer omhoog gaat. Bijna alle beleidsbepalers van de Amerikaanse centrale bank staan achter zo'n verhoging. Economen houden al langere tijd rekening met een renteverhoging in december.

Op het Damrak staat Air France-KLM in het nieuws. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie wil volgens de krant Le Figaro stoppen met Air France-dochter Joon. De budgetdochter van Air France werd pas in de zomer van vorig jaar opgericht. De topman ziet volgens de Franse krant echter geen toekomst in het bedrijfsmodel van Joon.

Positieve analistenrapporten

Speciaalchemiebedrijf DSM en verfconcern AkzoNobel zullen mogelijk bewegen op positieve analistenrapporten. Macquarie herstartte het volgen van beide bedrijven met een outperform-advies.

Stamcelbedrijf Esperite heeft opnieuw financiering ontvangen van het Australische investeringsfonds European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Het gaat om een bedrag van 220.000 euro, de 23e tranche van een al eerder aangekondigde investering.

Licht omhoog

De meeste Europese beurzen gingen donderdag licht omhoog. De AEX-index klom 0,1 tot 520,28 punten en de MidKap steeg 0,6 procent tot 703,77 punten. De beurzen in Londen en Parijs dikten 0,5 procent aan, Frankfurt bleef vrijwel gelijk. Wall Street deed een stapje terug. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 25.338,84 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent en schermenbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent.

De euro was 1,1392 dollar waard, tegen 1,1383 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 51,61 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,5 procent, tot 59,80 dollar per vat.