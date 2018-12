Column: Sint en Sem

Met „Trump gaat een stap maken”, springt Akkie in het gesprek. „Hij kan zich niet permitteren de Kerstdagen voor de Amerikaanse beleggers te bederven.” „Die man heeft nergens een boodschap aan”, dramt Guus door. „Hij zet zijn eigen FED onder druk. En die Powell gaat nu plotseling, bang voor zijn baantje, roepen dat de Amerikaanse rente nog maar iets onder een neutraal niveau zit.” „Effe geen Trump meer jongens”, meng ik me in het gesprek. „De hele dag door Trump dit, Trump dat. Ik sta steeds vaker bij het Kruidvat voor Asprobruis. Hij krijgt zijn beleid als een boemerang terug. Nog twee jaar doorbijten en dan gaat hij de geschiedenis in als een mislukte president. Laten we een lijstje maken met wensen voor Sinterklaas.”

Wensenlijstjes

Beste Sinterklaas, zou u in de schoenen van Nederlandse beleggers de tekst willen stoppen van de mediaconferentie van de vooraanstaande vermogensbeheerder Schroders, die stelt dat beleggers hun onrealistische verwachtingen moeten bijstellen? ’Een schokkend beeld voor het volgende decennium’, luidde de eerste presentatie vorige week op hun hoofdkantoor in Londen. De schok betreft de krimpende arbeidsbevolking de komende tien jaar in China, Japan en de Europese landen Duitsland, Frankrijk en Italië. Boven op die demografische tegenwind zal de groei van de productiviteit (wat een economie per gewerkt uur produceert) evenmin het niveau bereiken van voor de financiële crisis. Resultaat: in de nabije toekomst zal de economische groei in elke regio van de wereld terugvallen. Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders: „Het wordt moeilijker om geld te verdienen.”

Beste Sinterklaas, zou u bij dat rapport een leerboekje willen voegen over het gebruik van opties binnen de aandelenportefeuille? Zodat beleggers bijvoorbeeld calls gaan schrijven (verkopen) met hun (dividend)aandelen als dekking. Callpremie plus dividend betekent een mooi inkomen in elke beurs.

Beste Sinterklaas, zou u bij het boekje een ’bidprentje’ willen voegen met daarop de tekst: Kies niet voor 1% kans op 100 maar op 100% kans op 1.

Beste Sinterklaas, zou u op de terugreis naar Spanje ’Blonde Boris Brexit’ willen meenemen en afzetten op Sint-Helena?

Beste Sinterklaas, zou u aan Euronext willen vragen of ze Altice uit de AEX willen kieperen? Wat moeten beleggers met een dobbelfonds van 1,85 dat door zijn procentuele sprongen iedere dag media-aandacht moet krijgen en daarmee het nieuws vervuilt?

Beste Sinterklaas, zou u aan de ECB willen vragen of Jeroen Dijsselbloem de opvolger kan worden van Mario Draghi? Hij heeft Juncker een ’dronken droppie’ genoemd en met eerlijkheid ’ben je er geweest’ in de duistere wereld van macht en geld. Moet nu zijn boterhammetje verdienen met het schrijven van columns, terwijl zijn integriteit, intelligentie en economische kennis Europa zouden moeten dienen.

Als laatste Sinterklaas, heel heel hartelijk dank voor het feest dat u ieder jaar brengt. De verwachting op de gezichten van kinderen bij het neerzetten van hun schoen en de spanning van het ’s morgens gaan kijken, de warmte, de gezelligheid, pakjesavond: geweldig, met geen beurskoers te betalen. Willy Alberti zong het al „De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft.”

Sem van Berkel is aandeelhouder, direkteur vermogensbeheer bij SEM.nl en ambassadeur bij BinckBank.