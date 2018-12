Altice verkoopt belang glasvezeldochter SFR

Met de deal moet het glasvezelbedrijf kunnen uitgroeien tot de belangrijkste Franse aanbieder van snelle internetverbindingen via glasvezelkabels naar huishoudens. Ook moet SFR toegang krijgen tot goedkopere kredietvoorzieningen. De deal moet in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond.

Het in Amsterdam genoteerde Altice Europe werd al langer gekoppeld aan mogelijke deals in de Franse telecommarkt. Altice kampt met een grote schuldenlast en stond om die reden een jaar geleden flink onder druk op de beurs . De Franse markt telt meerdere spelers die aan de vooravond van de kostbare overgang naar 5G-internet staan.

Eerder verkocht Altice ook al een belangen in een groot aantal telefoonmasten in Frankrijk en Portugal. Daarmee was ongeveer 2,5 miljard euro gemoeid.