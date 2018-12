Beurs: AEX licht lager richting top tussen Trump en Xi

De AEX-index sloot 0,2% lager op 519,37 punten. De Midkap eindigde 1% in het rood op 696,87 punten. De beurzen in Londen (-0,9%), Frankfurt (-0,4%) en Parijs (-0,1%) gingen eveneens achteruit.

Volgens marktstrateeg Bas van Geffen (Rabobank) werden de beurzen vandaag gedomineerd door de vraag wat er dit weekend uit het gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping komt over het handelsconflict tussen beide landen. „Als er niets uitkomt, dan kan Trump volgende week al overgaan tot het opschroeven van de importsancties tegen China. Dit zit momenteel in het achterhoofd van iedereen”, verklaarde Van Geffen de afwachtende houding van beleggers. Volgens hem hoeft het echter niet zover te komen en kunnen Trump en Xi ook een deal sluiten, waardoor zij er op het eerste gezicht beiden als winnaars uitkomen.

Beleggers op Wall Street namen vanmiddag eveneens een afwachtende houding aan. De Dow Jones-index koerste 0,1% lager, terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,3% steeg.

Op het rentevlak bleek uit de notulen van de Federal Reserve dat de rente in december weer omhoog gaat in de VS. De centrale bank liet eveneens doorschemeren vervolgens een ’flexibel’ rentebeleid te gaan volgen. „De Fed-notulen gaven geen heel sterke marktreactie. Eerder deze week hadden we al een aantal sprekers gehad, onder wie Fed-voorzitter Jerome Powell, die dezelfde boodschap uitdroegen”, aldus Rabobank-marktstrateeg Van Geffen.

De prijs van een vat Brentolie daalde vandaag 1,9% naar $58,77. Na de G20-top zullen veel beleggers hun blik verleggen naar de OPEC-bijeenkomst van aanstaande donderdag, verwacht Van Geffen. Hij houdt er rekening mee dat Saoedi-Arabië en Rusland het eens worden over een verlaging van de olieproductie. Dat zou de fors gedaalde prijs van het ’zwarte goud’ een positieve impuls kunnen geven. „Wij gaan op termijn uit van een licht herstel van de olieprijs naar bijna $70.”

In de Amsterdamse AEX-index leidde Altice vandaag met een koerswinst van 15,6%. Het Franse telecom- en kabelconcern is in gesprek over de verkoop van een belang van 49,9% in zijn Franse telecomdochter SFR. Dat zou €1,8 miljard moeten opbrengen.

In het kielzog van Altice steeg KPN met 3%. Het telecombedrijf profiteerde ook van een koersdoelverhoging door effectenhuis Bernstein. Zorgtechnologieconcern Philips (+1,1%) was eveneens gewild.

Aandelen op het gebied van eten en drinken deden ook goede zaken. Zowel supermarktconcern Ahold Delhaize (+0,9%) als bierbrouwer Heineken (+1,4%) lag er positief bij.

Verffabrikant AkzoNobel pluste 0,4% na een positief analistenrapport van vermogensbeheerder Macquarie. Dat startte met het volgen van het bedrijf met een outperform-advies.

De financiële waarden beleefden een lastige handelsdag. ING gaf 1,1% prijs, terwijl ABN Amro 1,3% daalde. Vermogensbeheerder Jefferies heeft de koersdoelen voor beide banken verlaagd. Verzekeraar Aegon leverde 1,1% in.

Hekkensluiter bij de hoofdfondsen was Aalberts Industries (-2,6%). Winkelcentrumbelegger Unibail noteerde 1,8% in het rood. Het fonds, met €64 miljard aan vastgoed, verloor het afgelopen jaar al circa 30% van zijn beurswaarde.

Midkapper Air France-KLM koerste 0,1% in het groen. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie wil volgens de krant Le Figaro stoppen met Air France-dochter Joon. De budgetdochter van Air France werd pas in de zomer van vorig jaar opgericht.

Roestvrijstaalfabrikant Aperam zakte 2,4%. ABN Amro halveerde bijna zijn koersdoel voor het bedrijf. Verder zorgt het onderzoek door Brussel naar de overname van metaalbedrijf VDM Metals voor vertraging. Baggeraar Boskalis werd 3,7% afgewaardeerd.

Het lokaal genoteerde stamcelbedrijf Esperite (+1,1%) heeft opnieuw financiering ontvangen van het Australische investeringsfonds European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Het gaat om een bedrag van €220.000.

