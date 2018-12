Flinke winst moederbedrijf HelloFresh

Rocket zag zijn winst uitkomen op 296 miljoen euro. In de eerste negen maanden van 2017 was nog sprake van een verlies van 44 miljoen euro. Naast de omzetgroei van bedrijven waar Rocket een deelneming in heeft werd ook geprofiteerd van de verkoop van aandelen in HelloFresh en home24, en vooral van de beursgang van online woonwinkel Westwing.

Voor de komende tijd wordt veel verwacht van onder meer de Afrikaanse webwinkel Jumia en modeplatform Global Fashion Group.