SoftBank bevestigt prijs beursgang

De definitieve prijs die SoftBank vrijdag bekendmaakte, is exact gelijk aan de prijs die werd afgegeven bij de bekendmaking van de plannen. Het is voor het eerst dat een bedrijf dat in Tokio naar de beurs gaat geen bandbreedte afgeeft, maar een vaste introductieprijs noemt. Dit weerspiegelt volgens kenners het vertrouwen van het bedrijf om aan de vraag te voldoen.

Het onderdeel wordt per 19 december genoteerd aan de beurs van Tokio. SoftBank zou het geld van de beursgang willen gebruiken voor investeringen in techstart-ups. In eerste instantie worden 1,6 miljard aandelen verhandeld. De definitieve prijs van het aandeel wordt 10 december bepaald.