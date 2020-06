Ouderen gediscrimineerd in tienduizenden vacatures

Meestal werden oudere werkzoekenden uitgesloten. Door zo te discrimineren op leeftijd benutten werkgevers ook nog eens een groot arbeidspotentieel niet, meldt het college.

Directe leeftijdsdiscriminatie is bijvoorbeeld expliciet benoemen dat je op zoek bent naar een jong iemand, of leeftijdsgrenzen noemen. Indirecte discriminatie is het gebruik van woorden als student, starter of een maximaal aantal jaar werkervaring benoemen.

Er is wel een lichtpuntje: leeftijdsdiscriminatie in vacatures kwam zo’n 10% minder voor dan in 2017, toen de Vrije Universiteit Amsterdam het onderzoek ook uitvoerde voor het mensenrechteninstituut. De onderzoekers ontwikkelden toen een algoritme, dat nu opnieuw is toegepast.

Het mensenrechtencollege benaderde na het onderzoek in 2017 de twaalf grote bedrijven die de meeste overtredingen maakten. Zij letten nu beter op vacatureteksten. Deze keer benaderde het college meer organisaties die de fout ingingen.

Stereotype denkbeelden

„De meeste werkgevers zullen niet bewust discrimineren, maar duidelijk is dat het aan kennis en bewustzijn van wetgeving en stereotype denkbeelden nog wel eens schort”, zegt voorzitter Adriana van Dooijeweert van het College voor de Rechten van de Mens.

Ze maakt zich vooral zorgen over oudere werkzoekenden. „Er wordt een enorme toename in werkloosheid verwacht als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor zullen vooral oudere werkzoekenden straks weer achter in de rij moeten aansluiten.”