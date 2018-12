’Aflossingsvrij geen reden voor paniek’

De aflossingsvrije hypotheek staat de laatste tijd veel in de schijnwerpers. Onder de noemer ’aflossingsblij’ voeren de Nederlandse banken een campagne om mensen aan het aflossen te krijgen. Zij zouden anders in de problemen komen als hun looptijd is verlopen en hun hypotheek moeten omzetten. Hun inkomen zou dan te laag kunnen zijn om een nieuwe hypotheek af te kunnen sluiten, met gedwongen woningverkoop tot gevolg.

Maar in de praktijk treedt dat noodscenario helemaal niet zo vaak in werking, zocht de Consumentenbond uit. De meeste banken zijn namelijk bereid om de aflossingsvrije hypotheek gewoon te verlengen.

Lasten dragen

Daar zitten wel wat voorwaarden aan verbonden, maar die zijn meestal niet onoverkomelijk. Door de bank genomen bekijkt een bank of je de werkelijke lasten wel kan betalen. In het geval van een aflossingsvrije hypotheek is dat doorgaans alleen de rente over het openstaande saldo.

Aflossen moet vaak wel gebeuren voor het gedeelte van de aflossingsvrije hypotheek dat boven 50% van de woningwaarde uitkomt. Dat gedeelte moet afgelost worden via een annuïtaire of lineaire hypotheek, over de rest van de hypotheek betaal je dan alleen rente.

„Banken voeren nu flink campagne om consumenten te bewegen af te lossen. En natuurlijk is het raadzaam om op zijn minst een deel van de hypotheek af te lossen, in ieder geval het bedrag boven 50% van je woningwaarde”, zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond. „Maar er is geen reden tot paniek. We hebben geen aanwijzingen dat banken de schuld op de einddatum in één keer opeisen.”