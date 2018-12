’Slechts korte rally in China na deal’

De kans dat er vanavond al een deal op tafel ligt, is klein. Arnopolin denkt wel dat de partijen nader tot elkaar zullen komen om later tot een deal te komen. Deze maakt volgens hem echter geen einde aan de handelsoorlog. „Het conflict draait vooral om de inbreuk die Chinese bedrijven volgens de VS op intellectueel eigendom maken en sleept waarschijnlijk nog jaren voort.”

Over het algemeen is Pimco juist enthousiast over opkomende markten. Arnopolin: „Europese obligatiebeleggers hebben hierin slechts 5% van hun portefeuille gestoken en bij hun Amerikaanse tegenhangers is dat nog minder. Dit zou richting 10% mogen gaan, om de onderweging weg te werken.”

De portefeuillemanager wijst erop dat met kwalitatief hoogstaande obligaties van opkomende markten een rendement van 7% in lokale valuta’s kan worden gerealiseerd. „Na het afdekken van het valutarisico resteert dan 4%, duidelijk meer dan met Amerikaanse staatsobligaties kan worden gerealiseerd. En dat terwijl de economische groei weliswaar licht afvlakt, maar nog altijd robuust is. Bovendien staan veel opkomende landen er financieel gezien veel beter voor dan vijf jaar geleden. ”

Hij is enthousiast over landen die leningen van het IMF hebben gekregen en hun economieën hervormen, waaronder Argentinië en Egypte. Rusland ziet hij minder zitten, vanwege mogelijk nieuwe sancties. Ook over Turkije, dat in economisch zwaar weer zit, toont hij zich terughoudend.