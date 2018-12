Nederlandse export naar Turkije gehalveerd

Dat blijkt uit cijfers - in Amerikaanse dollars - die het Turkse ministerie van Economische Zaken vrijdag heeft bekendgemaakt.

De import uit Nederland kwam in oktober uit op $196 miljoen (€172 miljoen). In dezelfde periode vorig jaar was dat nog $380 miljoen (€334 miljoen ). Turkije importeerde volgens het CBS vorig jaar voor €5,9 miljard uit Nederland, met name grondstoffen, machines, chemische producten en geneesmiddelen.

De totale Turkse import viel in oktober terug naar $16,2 miljard, vergeleken met $21,2 miljard in dezelfde maand vorig jaar. Door de duikeling van de lira zijn veel producten voor Turken onbetaalbaar geworden. Vergeleken met vorig jaar noteert de Turkse munt 26% lager tegenover de euro. Eerder was de daling nog groter, maar sinds september is er een licht koersherstel van de lira opgetreden.

Turken importeerden vooral minder machines (-19%), voertuigen (-59%), medicijnen (-22%) en elektrische apparatuur (-50%). Categorieën met groei waren levende dieren (+27%) en vliegtuigen (+20%).

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn vrouw Emine arriveren in Buenos Aires voor de G20-top, die zaterdag van start gaat. Ⓒ EPA

Dankzij de goedkopere lira was er vanuit het buitenland wel meer vraag naar Turkse producten, aangezien die dus relatief beter betaalbaar waren. De export groeide 13% naar $15,7 miljard. Daardoor kromp het handelstekort naar slechts $0,5 miljard, het kleinste tekort in zeventien jaar. In 2001 ging Turkije gebukt onder een financiële crisis die gepaard ging met duikeling van de lira en een economische krimp van 5%.

Aan auto’s en andere wegvoertuigen werd in oktober voor $2,5 miljard geëxporteerd (+17%). Aan ijzer en staal ging voor $1,2 miljard het land uit (+70%).