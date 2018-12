Rechtse directe voor stagiairs Allen & Overy

Het kantoor wil zijn jongste bedienden „de kans geven om zich breder te ontwikkelen”, verklaart hr-directeur Martine Brouwer ’t Hart de beslissing. De advocaat-stagiairs worden de boksring in gestuurd met hun eigen mentoren, met wie ze nu ook al verbaal ’sparren’. „Deelnemers aan de boksclinics hebben niet alleen plezier, maar voelen zich ook vrijer om te zeggen wat ze willen”, aldus Brouwer ’t Hart. „Dat komt hun ontwikkelingsproces ten goede.”

Wie stage wil lopen bij Allen & Overy, hoeft nochtans niet per se van boksen te houden. Wie niet de handschoen wil oppakken, kan ook kiezen voor een workshop ’visual thinking’ samen met zijn of haar mentor. Tijdens die clinic gaat het over ’visueel sparren’ en het verkrijgen van ’creatieve moed’.