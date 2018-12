'Wall Street opent rustig in aanloop naar G20'

New York - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag naar verwachting voor een rustige, licht lagere opening. Veel aandacht gaat uit naar de G20-top in Buenos Aires, waar de Amerikaanse president Donald Trump zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping spreekt. De grote vraag is of de topontmoeting voor een doorbraak zorgt in de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten.