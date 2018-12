Cadeaubon is vaak een bron van ergernis

De Consumentenbond deed onderzoek naar de cadeaubonnen en schreef daar een artikel over in de Consumentengids. De bond peilde onder meer de frustraties over de bonnen.

Daaruit kwam naar voren dat vier op de tien mensen moeite had om hun cadeaubon te verzilveren. Dat had verschillende redenen. Een kwart van de mensen die ’offline’, dus in de winkel, hun bon verzilverde, was bijvoorbeeld de klos omdat de bon-uitgever of de acceptant failliet was gegaan. En ongeveer één op de drie van die groep gaf aan dat hun bon niet meer geldig was.

Ongeldig

Van de mensen die online aan de slag gingen met hun bon, vond 43% dat dit niet werkte, of dat het erg lastig was. En nog eens 20% liep ook hier tegen een niet meer geldige bon aan. Daarnaast was er veel frustratie over de verloren ’restbedragen’: wie iets koopt voor een lagere waarde dan de bon, raakt de rest van het tegoed ineens kwijt.

Het probleem van de geldigheid is enigszins getackeld doordat een Kamermeerderheid een paar weken geleden stemde voor een verplichte minimale geldigheid van twee jaar voor cadeaukaarten.

„Wat ons betreft zijn we er nog niet”, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. „Wie ergens voor betaalt moet daarvoor een product of dienst geleverd krijgen, vinden wij. We blijven daarom pleiten voor een langere, en liefst onbeperkte, houdbaarheid van cadeaubonnen.” De bond adviseert mensen om het liefst geen cadeaubon te kopen of anders een die onbeperkt geldig is en faillissementsbescherming heeft.