’Na Fed kan Trump beurs stuwen’

Powell meldde dat de rente dicht tegen het het niveau aanzit, waarbij de economie noch gestimuleerd noch afgeremd wordt. Daar hij eerder nog had gesuggereerd dat dit niveau nog ver weg was, reageerden beleggers in de VS uitbundig.

„Trump zou zaterdag de tweede angel eruit kunnen halen, door een overeenkomst met Xi te sluiten. Dit zal zeker geen allesomvattende handelsdeal zijn. Het hoogst haalbare is dat nieuwe tariefsverhogingen on hold worden gezet en beide partijen toezeggen later verder te praten”, meldt Wessels.

De beleggingsstrateeg verwacht dat beleggers heel positief op een overeenkomst zullen reageren, maar dat een mislukking van de toenaderingspoging de beurzen een nieuwe klap zal bezorgen.

Minder vertrouwen heeft Wessels in de stemming over het brexit-akkoord in de Britse parlement op 11 december. „Premier May heeft nog veel tijd om te lobbyen, maar voorlopig ziet het er niet goed uit. Vooral voor Europa en dan zeker het VK zou een harde brexit slecht uitpakken.”

Een eventuele eindejaarsrally kan het beursjaar nog goed maken. Na het lichte herstel in de afgelopen week staat beursgraadmeter AEX, rekening houdend met het dividend, in 2018 ruim 1% lager.

Weekagenda

Maandag 3 december

01.50 Japan: Bedrijfsinvesteringen (derde kwartaal)

02.30 Japan: Inkoopmanagersindex producenten

09.00 Nederland: NEVI Inkoopmanagersindex

10.00 EU: Inkoopmanagersindex

16.00 VS: Inkoopmanagersindex, bouwuitgaven

21.30 VS: Autoverkopen

Dinsdag

10.00 VK: Speech BoE-baas Carney

10.30 VK: Bouwuitgaven

11.00 EU: Producentenprijzen (oktober)

22.15 VS: Kwartaalcijfers Hewlett Packard Enterprise

Woensdag

09.00 Duitsland: PMI Diensten

10.00 EU: PMI Diensten en Industrie

11.00 EU: Detailhandelsverkopen

14.15 VS: Banenrapport ADP

16.00 VS: Ondernemersvertrouwen (ISM)

16.15 Fed-baas Powell verschijnt in Washington voor economisch commissie

16.30 VS: Wekelijkse olievoorraden

20.00 VS: Beige Book

Donderdag

Bijeenkomst OPEC-leden in Wenen

06.30 NL: Inflatie

14.30 VS: Wekelijkse werkloosheidsaanvragen, handelsbalans, Orders duurzame goederen

16.00 VS: Industriële bestellingen

Vrijdag

11.00 EU: Economische groei, banengroei (derde kwartaal)

14.30 VS: Banenrapport (november)

16.00 VS: Consumentenvertrouwen (december)