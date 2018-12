‘Nederlandse CEO’s hebben geen idee van woede uit samenleving’

Amsterdam - Ooit was hij onze ‘groene goeroe’, nu heeft hij de aftocht geblazen en staat hij symbool voor de kloof tussen bedrijfsleven en maatschappij: voormalig topman van Unilever Paul Polman. Van Rutte kreeg hij nog het advies wat meer zichtbaar te zijn voor de mensen door op te treden in talkshows. Want grote bedrijven als Unilever lijken het contact met de samenleving kwijt te zijn, en dat zorgt voor woede onder burgers, zo vertelt DFT-verslaggever Martin Visser in de nieuwste podcast van De Financiële Telegraaf.