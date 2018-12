Chocoladeletters zijn iets goedkoper geworden, speelgoed veel duurder. Ⓒ ANP

Amsterdam - O, kom er eens kijken, wat je in je schoentje vindt… steeds duurdere cadeautjes, want de prijzen voor typische sinterklaasaankopen zijn explosief gestegen. Tegelijkertijd durven we in december ook meer uit te pakken.