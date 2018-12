Beurzen in Amerika beleven topweek

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 25.534 punten. De brede S&P 500-index steeg ook 0,8 procent tot 2754 punten. Technologiebeurs Nasdaq klom eveneens 0,8% naar 7331 punten

Zaterdag zullen Trump en Xi om tafel gaan zitten, waarbij de hoop bij beleggers is dat de kou tussen beide landen uit de lucht zal gaan. De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer meldde eerder al dat het hem zou verbazen als het etentje ,,geen succes zou worden''.

Op weekbasis deden de belangrijkste graadmeters in de VS uitstekende zaken gesteund door speculatie dat de Federal Reserve minder hard van stapel zal lopen met hettoekomstige rentebeleid. De Nasdaq beleefde zelfs de beste week in ongeveer zeven jaar.

Belastingmeevaller

Marriott leverde 5,6 procent in. Starwood, een dochteronderneming van de hoteluitbater, is getroffen door een datalek waarbij gegevens van mogelijk een half miljard hotelgasten op straat zijn beland. Daarmee zou dit het op één na grootste datalek ooit zijn.

HP Inc. presenteerde zijn jaarcijfers. De computer- en printermaker HP liet weten in zijn gebroken boekjaar de nettowinst meer dan verdubbeld te hebben dankzij een forse belastingmeevaller. De omzet steeg weliswaar, maar de kosten liepen bijna even hard op. Het aandeel HP Inc pluste 0,6%.

Goedkoopste uitvoering

Tesla (plus 2,7 procent) produceerde meer dan duizend stuks van de Model 3 op één dag. De maker van elektrische auto's wil de productie nu stabiel krijgen op dat niveau en de kosten terugbrengen. Als dat lukt, kan het bedrijf de goedkoopste uitvoering van zijn instapmodel gaan verkopen.

Industrieel concern General Electric (GE) kreeg een flinke tik nadat twee analisten zorgen hadden geuit over de liquiditeit van het bedrijf. Ook schreef The Wall Street Journal dat oud-personeel van GE door justitie aan de tand worden gevoeld over de verzekeringstak van het concern. Het aandeel daalde 5,5 procent.

De euro was 1,1308 dollar waard, tegen 1,1322 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 51,31 dollar. De prijs van Brentolie zakte 1,3 procent tot 58,75 dollar per vat.