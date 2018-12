Ⓒ LEX VAN LIESHOUT

Een paar maanden geleden werd bekend dat Nederland, na de VS, het land met de meest ongelijke vermogensverdeling in de wereld zou zijn. De rijkste 10% zou 68% van alle vermogens bezitten. In de VS was dat 78%, in Denemarken, dat na ons kwam, 64%. Dat was even schrikken voor de egalitaire Nederlandse samenleving.