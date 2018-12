Ⓒ ANP XTRA

De diamantensector is hard op zoek naar de millennial, de generatie die nu zo tussen de 20 en 40 jaar is. Daarvoor moet de kwaliteit van het edelmetaal heel goed zijn, maar mag de prijs niet te hoog worden. Online is er inmiddels een aardige markt ontstaan waarmee kosten gedrukt kunnen worden. Voor de klassieke juwelier in de winkelstraat wordt het moeilijk.