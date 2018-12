Handelsoorlog speelt grote rol G20-top

Aan het begin van de formele gesprekken verwelkomde de Russische president Vladimir Poetin de Saudische kroonprins Salman die ervan wordt verdacht opdracht te hebben gegeven tot of althans op de hoogte te zijn van de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi. Ook de Franse president Emmanuel Macron en het Chinese staatshoofd Xi Jinping spraken hem aan de zijlijn van de bijeenkomst. De Britse premier Theresa May heeft later een ontmoeting met de kroonprins.

De Amerikaanse president Donald Trump, die nog steeds achter zijn bondgenoot staat, wisselde vriendelijkheden uit met de kroonprins, aldus het Witte Huis. ,,Zoals met bijna elke andere deelnemer." Trump zelf zei: ,,Het kan zijn dat we discussiëren, maar dat hebben we nog niet gedaan.’’

Net als Salman wordt ook Poetin bekritiseerd in de G20. Omdat Rusland nog steeds drie marineschepen en zeelieden uit Oekraïne vasthoudt, annuleerde Trump een geplande ontmoeting met de Russische president.

Voor de tiende verjaardag van de G20-top is er meer explosief materiaal dan ooit. Ook op de gesprekken tussen Trump en Xi Jinping zaterdagavond wordt met spanning gewacht. Er zijn steeds meer tekenen dat er in de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën in ieder geval een 'wapenstilstand' kon worden bereikt.

Aan het begin van de top bleef het rustig in de straten van Buenos Aires vooralsnog rustig. De organisatoren van de grote demonstratie verwachtten tienduizenden demonstranten, maar velen konden niet eens bij het protest komen omdat het bus- en treinverkeer was stilgelegd. Wel zijn zo’n 25.000 veiligheidstroepen op de been.