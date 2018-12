Belastingdienst legt loper uit voor zzp’er

De zzp’ers, een groep die in de laatste jaren heel erg hard gegroeid is, leveren de fiscus het nodige extra werk op. Rond deze dagen krijgen meer dan 140.000 ondernemers een naheffingsaanslag van de Belastingdienst vanwege een te late btw-aangifte of betaling over het derde kwartaal van dit jaar. „Dat vinden wij heel veel”, spreekt Driek Kamps, directeur mkb bij de fiscus zijn zorgen uit. „Het zorgt voor dubbel werk met niets als resultaat. Wij sturen een aanmaning en doen ambtshalve een aanslag. Die wordt dan vaak weer gecorrigeerd door de ondernemer. Het zorgt voor veel werk bij ons en irritatie bij de ondernemer over de boete.”

Werk dat vaak voor niks is, omdat de zzp’er in kwestie bijvoorbeeld helemaal niks doet met zijn bedrijfje en dus ook helemaal geen btw af hoeft te dragen.

De fiscus is dan ook druk bezig om deze groep mensen beter te helpen. Begin januari gaan de bijna 800.000 zzp’ers in dit land daar wat van merken. Voor hen gaat de manier waarop ze inloggen om btw-aangifte doen op de schop. De eenmanszaken moeten nu nog via een aparte inlog met een wachtwoord hun btw-aangifte, dat is de aangifte voor de omzetbelasting, bereiken. „In de nieuwe situatie doe je dat met, het veel veiligere inlogmiddel, DigiD”, vertelt Kamps. Via die route komt de zzp’er dan op een portaal terecht waar hij op termijn meer kan dan alleen de aangifte doen.

„Je kan straks de inhoud en historie van je aangiften bekijken”, zegt Kamps. „En wellicht is het in de toekomst ook mogelijk om te zien waar je aangiften in het proces zitten”, legt Kamps uit. „Veel ondernemers bellen voor dat soort simpele vragen nu nog de Belastingtelefoon.” De druk op die hulplijn van de fiscus kan wel wat omlaag, getuige de meerdere keren dit jaar dat de Belastingtelefoon bijna niet te bereiken was.

De overstap naar het nieuwe portaal begint vanaf januari, als zzp’ers de btw-aangifte over het laatste kwartaal van 2018 kunnen doen. De oude methode blijft nog wel in stand. Kamps: „Het oude systeem blijft nog minstens een jaar in de lucht, dat vangnet blijft nog bestaan.”

In eerste instantie wordt het nieuwe programma alleen voor zzp’ers en hun omzetbelasting gebruikt, maar het doel is om het ook uit te rollen naar grotere bedrijven voor de aangifte van de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en de loonheffing. Zij kunnen in de loop van 2019 gebruik maken van ’eHerkenning’, omdat bedrijven geen DigiD-inlog hebben.

Voor Kamps is deze nieuwe inlogmethode zijn laatste grote project, afgelopen vrijdag was zijn laatste werkdag als directeur mkb. Hij zwaaide vijf jaar de scepter over mkb’ers en zzp’ers bij de fiscus. In die tijd zag Kamps veel veranderen. „De flexibilisering van arbeid heeft een grote vlucht genomen. Er zijn branches waarin het complete personeel ’ver-zzp’t’ is, zoals de gezondheidszorg. Vijf jaar geleden waren er nog 1,6 miljoen ondernemers in Nederland, nu zijn het er 2,1 miljoen.” En die groei zit hem volgens Kamps bijna geheel in nieuwe zzp’ers.

Het maakt dat deze groep steeds belangrijker wordt voor de fiscus. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar een makkelijkere belastingaangifte voor zzp’ers, die eenzelfde soort aangifte voorgeschoteld krijgen als grotere bedrijven die veel meer informatie bij de fiscus aan moeten geven. Kamps: „We zijn bezig geweest om te kijken naar wat noodzakelijke info is. Een zzp’er hoeft soms maar een paar van de vele kolommen in te vullen die voor grotere bedrijven wel van belang zijn. We proberen zo veel mogelijk maatwerk te leveren en de aanpassingen komen er in ras tempo aan.”