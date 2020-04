’Brits kabinetslid Rees-Mogg profiteert zakelijk van crisis’

Het spiegelt beleggers veel financieel gewin voor als ze instappen voor een ’once in a generation’-kans door het instorten van de economie. Zij kunnen volgens de rondgestuurde mail profiteren van ’super normal returns.’

Het fonds beheerde eind vorig jaar $7,25 miljard. Somerset Capital Management, dat Rees-Mogg in 2007 oprichtte en waarin hij na toetreding tot het kabinet van Boris Johnson nog steeds een belang van 15% heeft, profiteert volgens Britse media van de malaise waarbij het Britse kabinet onvoldoende zou doen om gevolgen te beperken voor consument en bedrijf.

Somerset meldt in de mail dat het kapitaal verzamelt onder beleggers, om daarmee bedrijven in problemen als investering voor een appel en een ei te kunnen opkopen. Zodra de coronaviruscrisis voorbij is, kunnen de deelnemers van het beleggingsfonds fors profiteren van de waarde die dan zou moeten herstellen. Het rendement op de inleg zou tot 500% oplopen, in lijn met het herstel na de kredietcrisis van 2008.

„Marktontwikkelingen van deze omvang komen zelden voor, misschien een of twee keer per generatie, en hebben historisch gezien uitstekende entrees in de markt voor investeerders opgeleverd.„Labour noemde de investeerdersoproep ’as sick as it comes’. Winst zoeken ten koste van anderen in deze crisis, aldus de reactie, is laag bij de grond, terwijl hulp bieden gewenst zou zijn. De nieuwe Labour-leider Keir Starmer verweet Rees-Moggs bedrijf bewust te willen profiteren van de crisis.

Veel Conservatieven op social media noemden de aanpak van Somerset juist de redding van menig bedrijf in het Verenigd Koninkrijk.

Rees-Mogg behield als lid van het Britse kabinet een zakelijk belang van 15% in zijn vermogensbeheerder. Ⓒ FOTO BLOOMBERG

Jacob ’JRM’ Rees-Mogg wilde als leider van de Conservatieven in het Lagerhuis niet reageren op de mail. De boomlange politicus is tevens Lord President of the Council, die vergaderingen van het kabinet bijwoont, en is een bondgenoot van Boris Johnson, die maandagavond werd opgenomen op de intensive care vanwege zijn coronavirusbesmetting.

’Rationeel blijven’

Rees Mogg, nazaat van ondernemers in steenkoolfabrieken en zoon van The Times-hoofdredactielid William Rees-Mogg, is al jaren een van de gezicht van de hardcore brexiteers, hij zaagde publiekelijk aan de poten van zijn premier May. Hij staat te boek als hardliner in sociale discussies. Wat bij de beeldvorming niet helpt is dat de klassieke auto’s verzamelende Brit - zijn vermogen zou £100 miljoen beslaan - na de dodelijke brand in de Grenfell-torenflat met 72 doden zei dat de mensen toch hun ’gezonde verstand’ hadden kunnen gebruiken om te vluchten. Hij verontschuldigde zich later ’profoundly’.

De euroscepticus en felle debater met een eigen podcast genaamd The MoggCast werd na zijn opleiding aan Eton College en Oxford University analist bij J. Rothschild Investment Management. Vervolgens trad hij toe tot de directie van vermogensbeheerder Lloyd George Management. In 2007 richtte hij met collega’s Somerset Capital Management op.

Dat meldde na de ophef in de media de doden en de malaise in het Verenigd Koninkrijk zeer te betreuren. Maar volgens partner Oliver Crawley is het Somersets taak om ’rationeel te blijven’ in periode van extreme beweeglijkheid, om voor beleggers zorgvuldig te beleggen voor hun spaargeld en pensioen.

Volgens de Financial Times probeerde Rees-Mogg en zijn zakenpartner Dominic Johnson, tot voor kort vicevoorzitter van de Conservatieven, de vermogensbeheerder te verkopen. Daarmee zouden ze zich meer willen concentreren op de Britse politiek en vooral de gevolgen van de Brexit.