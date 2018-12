ABN Amro-managers verdeelden miljoenen

Dat meldt de Volkskrant. Zestien managers en voormalig medewerkers van ABN Amro Participaties streken de laatste twee jaar €15 miljoen op bovenop hun normale beloning gekregen.

Hoewel dit volgens de bank formeel niet in strijd is met het strenge Nederlandse bonusplafond, geeft de bank volgens de krant toe dat 'het niet in de geest is van het gematigde beloningsbeleid van ABN Amro'. ABN Amro ontkent echter dat het fonds op afstand is gezet onder druk van toezichhouder De Nederlandsche Bank (DNB) of de Nederlandse staat die nog altijd voor 50% aandeelhouder is,

Minister Wopke Hoekstra van Financiën bevestigt dat. „ABN Amro heeft, nadat de effecten van deze beloningsstructuur duidelijk werden, geconstateerd dat dit niet past bij het type bank dat ABN Amro wil zijn”, stelt hij in een reactie aan de Volkskrant.

Versimpeling

Oppositiepartij PvdA wil opheldering van de minister van Financiën. Hoekstra kan echter niet zoveel doen, omdat die alleen zeggenschap heeft over de beloningen van het bestuur van de bank.

ABN Amro Participaties is half november onder de naam Capital A op eigen benen gezet. ABN Amro is nog wel een van de aandeelhouders van het private equityfonds. Door de participaties buiten de deur te zetten, maakt het voor ABN Amro eveneens eenvoudiger om de bedrijfsstructuur te versimpelen.