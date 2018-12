Massaal op zoek naar schip met geld

Het meest gelezen verhaal ging over een vrouw die na zes weken ontslag op staande voet kreeg van haar werk en bij de rechter in Den Haag een halve ton aan ontslagvergoeding afdwong. Iets minder financieel geluk hadden Continental-baas Schaeffler en zijn moeder. Zij zagen in hun fortuim dit jaar met €14 miljard verdampen. Of het uit leedvermaak of pure interesse is, weet de redactie niet. Maar dit verhaal had het qua leesfrequentie bijna gewonnen van de mega-ontslagvergoeding.

Het is duidelijk dat de meeste lezers nog wachten wachten op het schip met geld, maar hoe kan het toch dat nu het zo goed gaat dat schip zelfs met werken niet binnenvaart? Simpel, we werken gewoon niet hard genoeg, aldus de rekenmeesters van het CPB. Beterschap hoeven we op de korte termijn ook niet te verwachten, want werknemers kruipen binnenkort weer massaal rillerig onder de dekens. En eenpitters die denken eindelijk niet meer voor een habbekrats de deur uit te hoeven, moeten even een jaar geduld hebben. Brussel blokkeert de kabinetsplannen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

Als het met werken niet lukt om rijk te worden, dan snel op zoek naar alternatieven. Het kan soms nuttig zijn om eens de stofkam te halen door het hele pakket aan afgesloten verzekeringen. Maar probeer niet onder de zorgverzekering uit te komen, want een weigeraar vangt bot bij de rechter. Overstappen naar een andere goedkopere zorgverzekeraar kan natuurlijk wel, maar het beste is om daar nog even mee te wachten.

Tja, dan misschien toch maar hopen op een goudgerand pensioen, maar of we daarop kunnen vertrouwen na het mislukte overleg over het pensioenakkoord is ook maar de vraag. DFT-verslaggever legde het nog een keer uit en uit de meest aangeklikte verhalen, blijkt zijn podcast niet aan dovemansoren gericht.

Mensen met een aardig spaarpotje wordt het ook niet makkelijk gemaakt. Door de lage rente levert een spaarrekening niets op. Een verbouwing kan handig zijn, maar is het dan verstandig om rekening te houden met het moment dat de huizen van het aardgas zijn afgesloten?

In ieder geval is het duidelijk dat we het vooral zelf moeten doen, vindt de rechter. Op nummer 10 van de best gelezen verhalen afgelopen week staat de uitspraak van de rechter die stelt dat je niet voor elk wissewasje financiële bijstand hoeft te verwachten.