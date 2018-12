Politie onderzoekt actie metaalarbeiders

Hoewel de politie eerder deze week via Twitter lieten weten dat zij het dragen van de luchtbuks zal gedogen, zegt een woordvoerder van de politie nu bij regionale omroep RTV Drenthe dat er wel degelijk onderzocht wordt of er strafbare feiten zijn gepleegd. „Van gedogen is geen sprake. Met zo’n luchtbuks rondlopen is gewoon verboden.”

De acties in de metaalsector verharden snel en duren al maanden. Naast estafettestakingen door het hele land, hebben metaalarbeiders eerder deze week nog enige tijd het kantoor van werkgeversorganisatie in de metaal FME bezet.

Onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de 150.000 werknemers in de metaal zitten muurvast. FNV zet in op een jaarlijkse loonstijging van 3,5%. Ook willen werknemers een einde aan de volgens hen doorgeslagen flexibilisering in de branche.