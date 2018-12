Wereldhandelsorganisatie WTO wordt hervormd

Over de spanningen op handelsgebied, vooral tussen de Verenigde Staten en China, staan geen harde uitspraken in de verklaring. De VS lieten nog eens optekenen dat ze uit het klimaatakkoord van Parijs stappen, terwijl de overige deelnemers verklaarden dat zij het verdrag als onomkeerbaar beschouwen. Regeringsleiders van de deelnemende landen zegden nog eens toe om alle afspraken in het verdrag na te komen.

Hoewel de Amerikanen per 2020 uit het klimaatverdrag stappen, lieten ze in de slotverklaring wel optekenen dat hun land het milieu zal beschermen en ,,alle energiebronnen en technologieën'' zal gebruiken.

Later op de dag staat nog een gesprek gepland tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping.