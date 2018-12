Xi staat open voor samengaan Qualcomm en NXP

De overnamedeal tussen Qualcomm en NXP ter waarde van 44 miljard dollar ketste eerder dit jaar af omdat China niet tijdig toestemming verleende. Qualcomm trok zijn overnamebod terug toen een deadline verliep zonder dat alle goedkeuringen binnen waren.

Of Qualcomm nog interesse heeft om een nieuw bod op NXP te doen, valt echter te bezien. De Amerikaanse chipmaker betaalde al een zogeheten 'break-up fee' van 2 miljard dollar aan NXP en is een aandeleninkoopprogramma begonnen. Daarvoor gebruikte Qualcomm een groot deel van de reserves die het had aangehouden voor de overname van het Nederlandse bedrijf.

De beoogde overname van NXP door Qualcomm werd vertraagd omdat chipmaker Broadcom tussendoor kwam met een poging om Qualcomm over te nemen. Ook kwam een deel van de aandeelhouders van NXP in opstand tegen het in hun ogen te lage bod van Qualcomm. Dat bod werd uiteindelijk verhoogd.