'T-Mobile/Tele 2 bijna gelijk aan Vodafone'

Houten - De combinatie van T-Mobile en Tele2 was in het derde kwartaal qua omzet uit mobiele diensten vrijwel even groot als Vodafone. Met 299 miljoen euro aan omzet liggen T-Mobile en Tele2 nog 1 miljoen euro achter op de nummer twee in de markt, blijkt uit gegevens van marktonderzoeker Telecompaper. Zowel T-Mobile/Tele2 als Vodafone heeft iets meer dan 30 procent van de markt in handen.