Trump dreigt met harde exit uit NAFTA

Dat schrijft The New York Times.

Zaterdagavond zei Trump tegen reporters in het Amerikaanse regeringstoestel Air Force One dat hij het NAFTA-verdrag wil opzeggen. Vrijdag zette hij zijn handtekening onder een nieuw handelsakkoord met buurlanden Canada en Mexico. Die overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door het Amerikaanse parlement, maar de Democraten plaatsen grote kanttekeningen bij het akkoord. Volgens de Democraten is er te weinig aandacht voor de bescherming van arbeiders en het milieu.

Als Democraten weigeren in te stemmen én Trump zijn voornemen doorzet NAFTA op te zeggen, zijn beide verdragen ongeldig. Trump rekent er volgens The York Times op dat de Democraten het zo ver niet laten komen.