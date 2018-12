Rabobank schrijft hypotheekbedragen dubbel af

Dat bevestigt een woordvoerder van de Rabobank. Door een onbekende fout is het hypotheekbedrag opeens twee keer afgeschreven. Tientallen klanten merkten dat en meldden zich vandaag bij de bank. Ze hebben allemaal een opbouwhypotheek, maar het is niet zeker of iedereen met die hypotheek gedupeerd is. In die zin kan Rabobank nog geen schatting doen van aantallen.

Bij deze spaarhypotheek gaat een deel of het gehele maandbedrag naar een spaarrekening, waarop gespaard wordt voor aflossing aan het einde van de looptijd. Volgens een woordvoerder van de Rabobank zijn alleen de spaarbedragen dubbel afgeschreven. Als er ook een rentebetaling bijzit (dat is niet bij alle hypotheken het geval) dan is dat volgens Rabobank niet dubbel afgeschreven.

Binnen enkele dagen geld terug

De bank zegt dat de fout zo snel mogelijk hersteld zal worden. Dat zou morgen al zo moeten zijn en voor de zekerheid zegt een woordvoerder dat dit zeker binnen enkele dagen moeten gebeuren.

Gedupeerde klanten merken dat ze door de dubbele afschrijving soms rood komen te staan op die betaalrekening, erkent de bank. Hiervoor zal echter geen rente in rekening worden gebracht, omdat bij de herstelactie het geld met terugwerkende kracht wordt teruggeboekt.

Sinterklaascadeautjes niet te betalen

Rabobank zegt dat het geld van de klanten dus niet weg is en ook terugkomt. Wel kan een woordvoerder zich voorstellen dat er in dit dure weekend voor Sinterklaas klanten in de speelgoedwinkel hebben gestaan met onvoldoende saldo.

De bank weet niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dat wordt nog uitgezocht. Er wordt vermoed dat het bestand van klanten waarbij de afschrijving werd gedaan, verkeerd is ingediend of verwerkt.

’Niets doen’

Rabobank raadt klanten die gedupeerd zijn aan om niets te doen en dus niet zelf te proberen om het geld terug te boeken. Het geld komt volgens de woordvoerder vanzelf terug op de betaalrekening. Alleen als op maandag ze nog betaalproblemen hebben omdat het teveel afgeschreven bedrag nog niet terug is, wordt aangeraden om de bank te bellen.