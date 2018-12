Mkb via Rabo en Nxchange-beurs naar kapitaal

De onlinedienst begint maandag. Rabobank zegt zijn klantennetwerk met ondernemingen te benaderen voor deze alternatieve financiering Rabo&Crowd.

Die financiering loopt via een beurs die dag en nacht open is en actuele koersen afgeeft. De bank doet dat in combinatie met een lening of krediet.

,,Er is toenemende vraag naar alternatieve financiering in het midden- en kleinbedrijf”, verklaart Marcel Gerritsen, directeur strategie & innovatie van Rabobank Bedrijven de stap. „We denken dat met deze financiering meer projecten van ondernemers doorgaan.”

Ook kleine investeerder

Via platform Nxchange kunnen mkb’ers kapitaal via Rabo&Crowd aantrekken door verhandelbare obligaties uit te geven. Het uitgeven van die obligaties, waarvoor beleggers rentevergoeding krijgen, en het verhandelen lopen via het Nxchange-platform.

Ook kleine investeerder kan vanaf €100 instappen bij Nxchange en Rabo&Crowd om bedrijven tegen rentevergoeding aan financiering te helpen. Ⓒ FOTO ANP

Ook kleinere investeerders kunnen vanaf €100 instappen door de bedrijfsobligaties op Nxchange te kopen. Voorlopig moet de aanvraag voor financiering van de bedrijven zelf minimaal €200.000 zijn.

Eerste gegadigde

Betaalbedrijf Billink is het eerste bedrijf dat via Rabo&Crowd en Nxchange geld gaat ophalen. De beurs is ook via de Billink-site te bereiken. Dat bedrijf zoekt €700.000 aan investeringen, met een instapprijs van €500 per investeerder.

Het voordeel van de samenwerking moet zijn dat ondernemers via Nxchange toegang krijgen tot een veel grotere groep gevarieerde beleggers, de ‘crowd’.

Het biedt die investeerders de zekerheid van een gereguleerde beurs met een koers die live te volgen is, stellen de initiatiefnemers. Nxchange heeft een zogeheten Multilateral Trading Facility- vergunning van het ministerie van Financiën en werkt onder AFM-toezicht.

Financiering via enkel loket

Het is voor het eerst dat een mkb’er via een enkel loket bancaire financiering en obligaties kan aanvragen, een oude wens van ondernemers. „We denken dat vooral particuliere investeerders dat een aantrekkelijke belegging vinden”, meent Gerritsen van Rabobank.

Financieringsnood

De bank zegt met al benaderde eerste klanten en investeerders deze financieringsvorm uit te breiden.

Veel ondernemers stuiten ondanks een aansterkende economie voor hun groei op financieringsproblemen. Banken moeten bovendien volgens Europese eisen extra kapitaal aanhouden voor hun buffers, de zogeheten Basel IV-eisen.

,,Rabobank zal altijd een deel van de financiering zelf verstrekken, in de vorm van een bancaire lening of krediet”, zegt Gerritsen. ,,Dit biedt een goede aanvulling.”

Meer initiatieven

Het initiatief volgt weer op eerdere proeven binnen Rabobank, onder andere met crowdfundingplatforms. Vermogende particulieren konden, met een stevige inleg, investeren en zo samen met de bank ondernemingen tegen en vergoeding helpen te financieren.

,,Rabo&Crowd past bij onze coöperatieve wortels”, zegt Gerritsen. ,,We hebben altijd investeerders bijeen gebracht voor ondernemers die geld nodig hebben, vaak voor groei.”

Uitbreiding Nxchange

Bij de aanvraag van krediet blijft het niet. De ondernemer krijgt een ‘coach’, die helpt bij het opzetten van de beursnotering om meer investeerders te laten aanhaken, die ook via Nxchange-beurs gaan.

Marleen Evertsz, oprichter en ceo van beursplatform Nxchange: „Na Rabobank meer partnerships met banken aangaan”. Ⓒ FOTO NXCHANGE

Voor Nxchange is het een volgende stap met zijn technologie. Begin februari gebruikte het zijn technologie om met ABN Amro Clearing een derdenrekening via de blockchain aan te bieden, vergelijkbaar met een digitaal logboek voor bijvoorbeeld bitcointransacties.

Meer banken

Voor Marleen Evertsz, directeur en oprichter van Nxchange ziet de beurs als een digitale dienst die ook bij andere banken in hun websites in te passen is. Klanten blijven online hun bank zien, maar handelen dan via de beurs.

„We zijn eigenlijk een stock exchange-as-a-service, voor aandelen en obligaties. We gaan meer partnerships zoals nu met Rabobank aan om deze oplossing voor de kapitaalmarkt zo breed mogelijk toegankelijk te maken.” Dat blijft niet beperkt tot Nederlandse aanbieders. „Er zijn in Europa nog veel meer banken.”