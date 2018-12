Hollanders claimen eerste schone scheepsdiesel

Het heeft daartoe met rederijen in Rotterdam in een contract gesloten, aldus Dirk Kronemeijer, de directeur van GoodFuels Marine. Deze brandstof komt daarmee beschikbaar voor bunkercapaciteit.

Die introductie volgt op drie jaar onderzoek in samenwerking met onder andere Koninklijke Boskalis en het Finse bedrijf Wärtsilä. De brandstof is getest bij een schip van de Deense reder Norden A/S.

Voor scheepsbemanning is het relevant dat deze GoodFuels Bio-Fuel Oil direct in de motor kan, zonder de vaak gebruikelijke aanpassingen van de scheepsbrandstofinstallaties.

Schoon op grotere schaal

De scheepvaart behoort tot de meest vervuilende sector. Wereldwijd is de druk groot op rederijen om schonere brandstof in te voeren.

De reders die schonere maar duurdere brandstof willen invoeren kampen echter met prijsdruk van concurrenten in een markt waar de brandstofprijs cruciaal is. Daar speelt de introductie van deze brandstof op in, aldus Kronemeijer.

Meer productie

Met deze nieuwe categorie scheepsbrandstof voldoen rederijen aan de eis voor 2020 om 0,5% zwaveluitstoot te bereiken. De brancheorganisatie International Maritime Organisation (IMO) heeft zich achter de CO2-reductie-eisen gesteld.

Directeur Jan Rindbo van het Deense Norden A/S (1871) heeft een langdurig samenwerkingsverband met GoodFuels Marine gesloten, om het volume zo snel mogelijk uit te breiden, stelt hij.