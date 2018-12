Olieprijs schiet omhoog

Brentolie, veel gebruikt in Europa als basis van brandstoffen aan de pomp, ging maandagnacht al omhoog en noteerde 5,6% hoger tot $62,30 per vat van 159 liter. Ook WTI steeg met 5% in prijs.

Energie-analist Hans van Cleef (ABN Amro) wijst op de uitkomst van overleg tijdens de G20 tussen China en de Verenigde Staten. Beide landen zullen elkaar geen nieuwe invoerheffingen opleggen. „Dat maakt dat de vraag naar olie mogelijk iets sterker zal blijven dan gevreesd in geval van een verdere escalatie in de handelsoorlog”, aldus Van Cleef.

Die afspraak geldt voor een periode van ten minste negentig dagen, zo bleek aan het slot van de G20-conferentie in Argentinië.

Tijdens de G20-conferentie kwam het bovendien niet tot strafmaatregelen van de VS tegen Saoedi-Arabië na de moord van Saoedi’s op de journalist Jamal Khashoggi.

Saoedi’s cruciaal

Op 6 december vergaderen de OPEC-leden in Wenen. Daar komen ook de afspraken met de zogeheten ’OPEC+’-landen zoals Rusland op tafel na de samenwerking afgelopen maanden.

OPEC-aanvoerder Saoedi-Arabië mikt na de daling van de prijs vanaf $86 per vat op prijsherstel om zijn inkomsten te herstellen. Het heeft een prijs van gemiddeld $70 per vat Brentolie nodig om uit zijn kosten te komen.

President Trump eiste van OPEC juist een fors lager tarief voor Amerikaanse automobilisten aan de pomp na de stijging richting $86 per vat.

De termijncontracten voor latere leveringen van partijen ruwe olie staan maandag hoger, in de verwachting dat de Saoedi’s de oliekraan mogelijk wat dichter draaien.

Gokken op verlies

Andere OPEC-landen kunnen dat signaal volgen. Maar de Russische olieminister Novak meldde vorige week nog te kunnen leven met de lagere olieprijs van toen rond $56 per vat.

Deze uitspraken van Novak maken het onzeker waartoe OPEC op 6 december komt.

De prijsontwikkeling van maandag is volgens Van Cleef van ABN Amro ook een reactie op speculanten. Met ingenomen zogeheten short-posities gokten ze op een dalende olieprijs. Hoe verder de daling, hoe groter de verdiensten, afhankelijk van hun ingestelde posities.

Van Cleef: „Markten hebben de afgelopen weken de prijs wel erg ver omlaag gedrukt. Het werd daarmee wellicht tijd om winst te nemen op de short posities en zich te positioneren op mogelijk verder herstel.”

Prijzen aan de pomp

De adviesprijs voor een liter Euro95 is maandag €1,635, diesel kost €1,423 en lpg €0,859. Ruim de helft van de prijs bestaat uit belastingen: per liter betalen automobilisten 17% aan btw, 48% aan accijnzen. Pomphouders kunnen van de adviesprijzen afwijken.

