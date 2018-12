'Beursrally door handelsverzoening'

De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump spraken tijdens de G20-top afgelopen weekeinde in Buenos Aires af om negentig dagen geen nieuwe importtarieven in te voeren, met als doel om binnen die periode een handelsdeal te bereiken. China stemde tevens in om een ,,zeer substantiële" hoeveelheid Amerikaanse producten af te nemen.

Volgens het Witte Huis zou de Chinese president ook zijn goedkeuring willen geven aan een overname van de Nederlandse chipmaker NXP door zijn Amerikaanse branchegenoot Qualcomm. De overnamedeal tussen Qualcomm en NXP ter waarde van 44 miljard dollar ketste eerder dit jaar af omdat China niet tijdig toestemming verleende. Qualcomm liet echter weten geen heil meer te zien in een overname van NXP.

Nieuw beloningsbeleid

Op de Amerikaanse beurzen wordt maandag een minuut stilte in acht genomen voor oud-president George H.W. Bush, die vrijdag op 94-jarige leeftijd overleed. Hij was president van 1989 tot 1993. Woensdag blijft Wall Street de hele dag dicht vanwege de begrafenis van Bush.

Bij de bedrijven staat Shell in het nieuws. Topman Ben van Beurden zei tegen zakenkrant Financial Times dat het olie- en gasconcern kortetermijndoelen gaat stellen om zijn CO2-uitstoot te verminderen en de beloning van het topmanagement daaraan te verbinden. Shell staat onder druk van een groep 'groene aandeelhouders'. Het nieuwe beloningsbeleid moet op de aandeelhoudersvergadering in 2020 worden goedgekeurd.

Vrijdag lager gesloten

Het aandeel Signify zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. JPMorgan schroefde zijn aanbeveling voor het verlichtingsbedrijf terug.

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend lager. De AEX-index zakte 0,2 procent tot 519,37 punten en de MidKap leverde 1 procent in tot 696,87 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt verloren tot 0,9 procent. Parijs sloot vrijwel vlak. Wall Street ging met winst het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 25.538,46 punten. De brede S&P 500-index en technologiebeurs Nasdaq stegen eveneens 0,8 procent.

De euro was 1,1362 dollar waard, tegen 1,1322 dollar op vrijdag. De olieprijzen veerden op na het positieve nieuws van het handelsfront. Een vat Amerikaanse olie steeg 5 procent in prijs tot 53,49 dollar. Brentolie kostte 4,6 procent meer op 62,19 dollar per vat. De OPEC vergadert donderdag over een mogelijke productieverlaging. Daarnaast liet Golfstaat Qatar weten zich per 1 januari terug te trekken uit het oliekartel.