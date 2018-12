Wapenstilstand VS en China stuwt AEX

De AEX-index op Beursplein 5 stond na enige minuten handelen 2 procent in de plus op 529,77 punten. De MidKap klom 2,2 procent tot 712,43 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 2,5 procent bij.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een winst van bijna 8 procent. Signify was de enige daler met een verlies van 2,1 procent. JPMorgan schroefde zijn aanbeveling voor het verlichtingsbedrijf terug. In de MidKap stond chipbedrijf ASMI bovenaan met een plus van 5,4 procent. Hekkensluiter was beursintermediair Flow Traders met een min van 0,4 procent.