Basic-Fit past abonnementen aan

Hoofddorp - Fitnessketen Basic-Fit past zijn abonnementen aan. Voortaan kunnen gebruikers kiezen uit een abonnement Comfort of een abonnement Premium. Daarnaast kan extra betaald worden om op ieder moment op te kunnen zeggen, om groepslessen te kunnen volgen of om onbeperkt sportdrank te kunnen drinken tijdens het sporten. Gebruik van de app is voortaan wel gratis.