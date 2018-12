Beurs: Signify de sigaar, Arcelor winnaar

De AEX sloot daarop op de eerste maandag van de maand 0,9% hoger op 523,87 punten. De AMX steeg 1,3% naar 705,60 punten.

De Duitse DAX en de Franse CAC-40 wonnen 1,9% respectievelijk 1%. De FTSE steeg 1,4%.

Steun kwam ook van inkoopmaangersindices in Europa pakten beter dan verwacht. Vooral het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland koersten sterk. De Nederlandse industriële groei verzwakte evenwel.

Bekijk ook: Handelsverzoening bezorgt Wall Street hoger slot

Wall Street begon met 1,2% winst, de Nasdaq steeg met 1,5%.

Rust terug

De deal tussen de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump tijdens de G20-top afgelopen weekeinde in Buenos Aires gaf steun, merkt handelaar Frank Bonsee (ABN Amro). De landen spraken af om negentig dagen geen nieuwe importtarieven in te voeren. Dat moet ruimte voor een handelsdeal geven.

„Dat vinden beleggers ontzettend goed nieuws. De onrust raakt even uit de markt, al is er nog geen deal”, ziet Bonsee op zijn schermen. „Maar de richting van de beurzen moet van de Verenigde Staten komen, Europa kent toch veel onzekerheden voor beleggers.”

De olieprijs is dankzij de deal bezig met stevig herstel: een vat Brentolie werd 2,7% duurder bij het beursslot.

De euro ging 0,3% hoger tegen de dollar bij $1,1358. Het Britse pond zakte tot onder $1,27, voor het eerst sinds oktober. Bonsee: „Brexit is geen gelopen race voor beleggers, ze blijven waakzaam.”

"<span class="bold"><span class="italic">’Dit is </span></span><span class="italic">kicking the can down the road</span><span class="bold"><span class="italic">’</span></span>"

Volgens macroeconoom Koen Bender (Mercurius Vermogensbeheer) is de G20-deal „eigenlijk de slechtste uitkomst”.

De afnemende beurswinsten wijzen daarop, stelt hij. „De realisten komen nu in de markt. Wat is er nu werkelijk besloten? Welke handelstarieven gelden nu. Het is kicking the can down the road, dat is het. Beleggers krijgen nergens duidelijkheid. Een volledige handelsoorlog was beter geweest”, prikkelt hij.

„Dan wist je waar je aan toe was. Nu komt er pas in januari of februari echte zekerheid over de impact op bedrijven.”

Arcelor domineert

Op het Damrak bleef staalconcern ArcelorMittal na het handelsnieuws tot het slot aan kop in de AEX-index met een winst van 4%.

Aalberts Industries won 2,2%, en chipmachinemaker ASML, ook erg gevoelig voor handelsbelemmeringen, kreeg er 3,3% bij. De chipmachinefabrikant meldde wel dat het wat vertraging voorziet in de levering van machines bij aanvang van het nieuwe jaar als gevolg van een brand bij een toeleverancier.

Kabel- en telecombedrijf Altice Europe eindigde 1,4% hoger, na een koopadvies van het Franse Oddo BHF.

Shell klom 1,5%. Door het goede handelsnieuws stegen ook de olieprijzen stevig. Shell-topman Ben Beurden liet maandag via zakenkrant Financial Times weten dat het olie- en gasconcern kortetermijndoelen gaat stellen om zijn CO2-uitstoot te verminderen en de beloning van het topmanagement daaraan te verbinden.

Verlichtingsbedrijf Signify bleef de negatieve uitzondering met een min van 6,9% na een adviesverlaging door de JPMorgan naar ’verkopen’.

Defensievere grotere fondsen als Heineken (-1,8%), Ahold Delhaize (-1,3%) en Unibail-Rodamco-Westfield (-1,5%) behoorden ook tot de verliezers.

Unilever bleef bij de slotbel achter met verliesje van 0,2%. Het levens- en verzorgingsmiddelenconcern koopt de divisie Health Food Drinks van GlaxoSmithKline voor €3,3 miljard. Glaxo kocht op zijn beurt biopharma-bedrijf Tesaro tegen €5,1 miljard.

Bij de middelgrote fondsen ging staalproducent Aperam aan kop met een plus van 6,9%.

Leverancier van chipverpakkingen ASMI (+4,1%) werd door ING op de favorietenlijst voor de Benelux gezet. Het koersdoel daalde van €65 naar €50.

Air France KLM eindigde met een min van 2,5% met WDP (-2,4%) onderin, onder invloed van de gestegen olieprijzen.

TomTom (+2,8%) bleef vlak op een marktgerucht via TMT Finance dat het concern wordt overgenomen. Microsoft, Audi, Daimler en private equity houden, volgens Bloomberg, bovendien interesse in TomTom Telematics, dat in de etalage is gezet.

Nedap blonk bij de smallcaps uit met 7,5% winst, voor Kendrion (+5,1%). Basic-Fit hield 3,8% winst over in reactie op de aanpassing van zijn abonnementen.

