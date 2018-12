Miljardendeal Unilever gezondheidsdrankjes

Dat onderdeel is actief in India, Bangladesh en een twintigtal andere landen in de regio. Unilever betaalt een bedrag van 3,3 miljard euro in cash en aandelen.

De overname behelst drie onderdelen. Het samengaan van de beursgenoteerde onderdelen van beide in India, de overname van een belang van 82 procent in GSK Bangladesh en de verwerving van commerciële activiteiten en bezittingen buiten India.